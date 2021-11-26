Погода
$ 84.81 - 84.91
€ 95.08 - 96.57

На выборный процесс из республиканского бюджета выделено 623,3 млн сомов

186  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в заседании Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее данным, в своем выступлении Глава Кабинета Министров отметил, что за 30 лет независимости применение административного ресурса стало обычным явлением при проведении избирательного процесса.

"Административный ресурс – это хроническая болезнь, которая осталась у нас со времен Советского Союза и достигла такого уровня, когда в избирательный процесс вовлекались не только представители местных органов власти и бюджетники, но и руководители государственных органов. Я считаю такое явление недопустимым", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что многие участвовали в выборах с единственной целью – "наживиться".

"Интересы народа и государства были полностью забыты в погоне за деньгами, которые шли в "левые карманы" обходя республиканский бюджет, налоги и в конечном счете народ", - отметил Глава Кабмина.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что с 28 ноября 2021 года в стране начнет формироваться новая избирательная культура, в которой нет места для административного ресурса.

"Мы просим всех сограждан сделать свой выбор. Кабинет Министров приложил все усилия для того, чтобы обеспечить для граждан республики право свободного волеизъявления. С 28 ноября начнет формироваться новая выборная культура", - сказал Акылбек Жапаров.

Было отмечено, что избирательные участки оснащены всем необходимым оборудованием, связью и интернетом. На выборный процесс из республиканского бюджета выделено 623,3 млн сомов – говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409926
Теги:
Акылбек Жапаров, совбез, премьер-министр, #Выборы2021
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  