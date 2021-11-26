Президент КР дал ряд поручений по продовольственной безопасности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, на заседании Совета безопасности дал ряд поручений по итогам рассмотрения вопроса продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, в своем выступлении глава государства обратил внимание участников заседания на следующие вопросы.

"Говоря о развитии экономики страны и обеспечении экономической безопасности, я хотел бы упомянуть о таком невидимом сектор экономики или, проще говоря, теневой экономике.

В настоящее время масштабы теневой экономики в стране остаются значительными и высокими.

По данным Национального статистического комитета, доля неучтенной экономики в ВВП в 2020 году составила 23,6% и достигла 141,2 млрд сомов.

Результаты международных исследований показывают, что уровень теневой экономики в Кыргызской Республике все еще высок и может достигать от 30 до 39% ВВП.

Если вдуматься в эти цифры, то 141 миллиард сомов, а может и больше, могут оказаться в теневом обороте.

Из-за этой теневой экономики мы ежегодно не получаем более 25 млрд сомов в виде налоговых платежей. Это почти вдвое больше дефицита бюджета.

Другими словами, если мы сможем снизить уровень теневой экономики хотя бы наполовину, мы сразу покроем весь дефицит бюджета.

Если мы сократим еще больше, эти средства пойдут на повышение заработной платы учителей, врачей и пособий для социально незащищенных слоев населения.

В то же время мы могли бы использовать часть средств от теневой экономики для выплаты внешнего долга.

В качестве примера хочу рассказать вам о незаконном обороте алкоголя в Кыргызской Республике.

С 2010 года объем легального производства водки снизился почти в четыре раза, а к 2020 году он снизился с 1 миллиона 307 тысяч декалитров до 340 тысяч декалитров.

Это не означает, что мы слишком мало пьем, это свидетельствует о том, что алкогольная промышленность все больше уходит в тень.

Несмотря на государственный контроль над алкогольной промышленностью, благодаря человеческому фактору доля "теневого" оборота алкогольной продукции неуклонно растет и по разным оценкам составляет от 40 до 80%.

При этом по итогам 2020 года объем продажи водки в Кыргызской Республике достиг 3 миллионов 436 тысяч декалитров.

Другими словами, в незаконном обороте находится почти 3 миллиона декалитров водки, что составляет более 86% от общего объема реализованной продукции.

Предполагаемые потери бюджета только от изъятия акцизов составили почти 2,5 миллиарда сомов.

По данным отраслевой Ассоциации, потери бюджета еще больше и составляют 3–4 миллиарда сомов ежегодно.

Если в 2019 году было изъято 139 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции, то в 2020 году было изъято более 1 миллиона бутылок.

Все эти цифры ясно показывают, что в теневом бизнесе огромные деньги и сколько денег не получает госбюджет.

Кабинет Министров КР под председательством Акылбека Усенбековича начал работу по решению проблемы вывода бизнеса из теневого сектора экономики.

Международный опыт показывает, что неформальный сектор экономики будет выведен из тени за счет упрощения налоговых режимов и снижения налогового бремени, улучшения деловой среды и проведения административных реформ, направленных на искоренение коррупции.

При этом значительную помощь оказывает полная фискализация таможенных и налоговых процедур.

В связи с этим я требую, чтобы процесс фискализации был завершен в 2022 году. Акылбек Усенбекович, вам нужно взять это под полный контроль.

Кабинету Министров КР необходимо в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, направленных на снижение уровня теневого сектора экономики.

Для этого не нужно оказывать давления на бизнес, но вместе с тем, надо и бороться с контрабандой товаров народного потребления, ввозом и оборотом контрафактной продукции.

Кто из добросовестных предпринимателей сможет конкурировать с поставщиками низкокачественной, поддельной продукции и контрабандистами? Никто не сможет?

Мы должны поддерживать конкуренцию, но честную конкуренцию.

Отныне нам необходимо кардинально пересмотреть всю систему управления в госсекторе, принять срочные меры по стабилизации и развитию национальной экономики, решить задачи улучшения инвестиционного климата, а также создавать все условия для повышения уровня жизни наших граждан и их реальных доходов.

Оптимизирована структура Администрации Президента и некоторых министерств, комитетов и служб при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Теперь мы должны принять дополнительные оперативные и решительные меры для запуска нового инвестиционного цикла в нашей стране.

Необходимо постоянно повышать инвестиционную привлекательность и увеличивать инвестиционные потоки.

Необходимо привлекать инвестиции в особенности в горнодобывающую отрасль, легкую промышленность, туризм, сельское хозяйство, медицинское производство и т. д.

Для достижения поставленных целей Кабинет Министров, помимо перечисленных мною задач, должен:

Ввести временный мораторий на проверки национальных инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства сроком на 5 лет.

Разработать и внедрить инвестиционные карты по районам и областям.

Каждый инвестор должен видеть, что ему нужно вкладывать средства в тот или иной регион страны, в каких регионах было бы выгодно развивать свой бизнес и на какую государственную поддержку бизнес вправе рассчитывать.

Продолжить безапелляционную борьбу с коррупцией, которая постепенно разрушает наше государство и наш потенциал, и усилить контроль над расходами и доходами чиновников.

Необходимо активизировать усилия по совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства.

Я подписал Закон КР "О государственно-частном партнерстве".

Этот закон был принят с целью создания эффективных правовых условий для реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и благоприятных условий для субъектов ГЧП.

Реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) не только увеличит доходы бюджета, но и создаст новые рабочие места для наших граждан, а вложения предпринимателей будут полностью защищены государственными гарантиями.

Подчеркну, что работа госорганов в регионах будет играть важную роль в полноценном развитии экономики в целом и ее всех отраслей.

Каждый глава области, района или айыльного аймака должен подумать о том, как привлечь иностранные и внутренние инвестиции в свой район или область, регулировать производство и создать новые рабочие места для местного населения.

В первую очередь, главы областей и районов должны создать для этого соответствующие условия, в том числе:

- защита и гарантия соблюдения прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов;

- оперативное разрешение конфликтов между инвесторами и госструктурами, а также с местным населением;

- помощь в предоставлении земельных участков и необходимых территорий для крупных инвестиционных проектов;

- обеспечение беспрепятственного доступа предпринимателей и инвесторов к объектам инфраструктуры и логистическим транспортным сетям;

- развитие и укрепление торговых отношений с соседними регионами.

Изложенные мной рекомендации, в том числе те, которые отражены в проекте решения Совета Безопасности, должны быть выполнены максимально эффективно и в кратчайшие сроки.

Теперь не только граждане нашей страны, но и мировая общественность наблюдают за тем, как мы можем защитить права предпринимателей и инвесторов.

Мы все обязаны прислушиваться к простым людям, а также предпринимателям и инвесторам.

Все государственные служащие не должны оставаться в стороне, но должны быть полностью привержены идее служения народу и стране.

Каждый гражданин нашей страны имеет право на достойную жизнь, достойную заработную плату, доступ к современной медицине и образованию.

Многие наши граждане почти не доверяют властям, и я это понимаю, потому что сам прошел через это.

Если мы объединимся, мы сможем поднять Кыргызстан и нашу экономику, восстановить доверие людей к государственной власти.

Мы кардинально изменим подход к экономическому развитию, чтобы наши граждане были уверены, что они будут трудоустроены и будут получать достойную зарплату", - заявил глава государства.