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В магазинах Бишкека началась "черная пятница" (фото)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 26 ноября, начался наплыв покупателей в честь объявленной во всем мире акции "черная пятница". В Бишкеке продавцы тоже обещают большие скидки.

Несмотря на сложное экономическое положение, бишкекчане потянулись в торговые центры с намерением если не купить, то прицениться. Владельцы магазинов обещают снизить стоимость некоторых товаров до 80 процентов, другие предпочитают делать более скромные скидки, зато на весь ассортимент. На кассах в некоторых популярных магазинах одежды уже собираются очереди.

В Кыргызстане "черная пятница" появилась сравнительно недавно – тематические распродажи впервые были устроены примерно пять лет назад, и были даже случаи, когда возле торговых центров образовывались автомобильные пробки из-за объявленных распродаж.

Традиция "черной пятницы" пришла к нам из США и она всегда приходится на первую пятницу после Дня Благодарения (который отмечается каждый четвертый четверг ноября), и в течение этих 24 часов покупатели со всего мира буквально сметают чуть ли не месячные объемы самых разнообразных товаров - от продуктов питания до крупной электроники.

Одной из главных версий, почему пятница является именно черной, распространенная история об экономическом обвале, который, правда, не имеет прямого отношения к распродажам. Все дело в том, что 24 сентября 1869 года Казначейство США, дабы снизить монополию бизнесменов на золото, закинули на биржу большую массу золота, чтобы стабилизировать рынок. Тогда пятница стала черной для железнодорожных путей и некоторых маклеров в США. Из-за того, что ситуация не забывалась еще на протяжении двух лет, пятница стала черной.

Есть еще версия, которая напрямую связывает черный цвет с печальными событиями. Люди, подстрекаемые жадностью и огромными скидками, попадали в давки и очереди. Так, еще в конце ХХ века в больницу после "черной пятницы" попадало несколько человек с ушибами и даже травмами конечностей.


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URL: https://www.vb.kg/409935
Теги:
торговля, Бишкек
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