Можно ли верить Бактыбеку Сыдыкову?

На кандидата по Ноокенскому избирательному округу № 16 Бактыбека Сыдыкова поступило ранее несколько жалоб о фактах подкупа голосов избирателей.

В одной жалобе говорится, что на футбольное поле в селе Курама Ноокенского района завезли рулоны искусственного газона стоимостью 6,5 тысяч долларов якобы от Сыдыкова.

На встрече же с жителями села Ак-Бата он пообещал установить трансформатор и опоры линии электропередач.

Кроме того, поступило заявление от жителей айыльного аймака сел Бургону, Достук, Рахманжан, Шайдан Ноокенского района Джалал-Абадской области, что кандидат якобы подкупает избирателей.

Все эти жалобы были зарегистрировали в Ноокенском УВД, но реакции пока никакой не последовало, хотя до выборов осталось совсем ничего.

Сам же Сыдыков заявил СМИ, что все это происки его соперника Акылбека Арстанбекова, который якобы целенаправленно очерняет его репутацию.

- Пожаловавшийся кандидат Акылбек Арстанбеков чувствует, что проиграет, и это его побуждает писать клеветнические жалобы. Я не покупал газон, у меня и так высокий рейтинг, а у Арстанбекова он составляет лишь 20 процентов. Его команда берет наши баннеры и вешает на деревья, тем самым выставляя нас нарушителями агитации", - сказал он.

При этом Сыдыков не указал места, откуда были взяты его баннеры для перевешивания на деревья. Раз имели место кражи его баннеров, то почему же в этом случае кандидат в депутаты не пожаловался в соответствующие органы? Складывается впечатление, что кандидат в депутаты, мягко говоря, вводит общественность в заблуждение.

Единожды солгав - солжет и дважды

Чтобы понять, что представляет из себя Бактыбек Сыдыков достаточно просмотреть на его прошлое.

Так, совсем недавно, а именно 21 октября Бактыбек Сыдыков был назначен президентом международного аэропорта "Манас". Стоит напомнить, что с 2007 по 2010 год он уже занимал эту должность.

Так вот сразу же на следующий день после его назначения работники аэропорта собрались на митинг против него. Один из митингующих сообщил тогда СМИ, что "Бактыбек Сыдыков - один из тех, кто и ранее работал в аэропорту "Манас" и показал свой уровень".

Через какое-то время новый руководитель правления ОАО "Международный аэропорт Манас" заявил, что после встречи с Садыром Жапаровым он решил все разногласия с коллективом.

Правда, на следующий день журналисты убедились, что работники аэропорта продолжают требовать отставки Бактыбека Сыдыкова. Выходит, он и тогда просто на просто ввел общественность в заблуждение.

Тогда же выяснилось, что Сыдыков владеет бизнесом, связанным с аэропортом. Его семье, как оказалось, принадлежат компании "Топливозаправочный комплекс АККА", которая занимается поставкой авиакеросина, и "АККА-Кейтеринг", обеспечивающая бортовым питанием пассажиров международного аэропорта "Манас". И хоть Сыдыков по этому поводу заявил тогда, что отстранится от этих компаний и будет защищать только интересы аэропорта "Манас", но в это верилось с трудом.

Самое интересное, что это не первый случай, когда Сыдыков пытался скрыть свой бизнес. Так за год до этого журналисты "politmer.kg" выяснили, что будучи депутатом Сыдыков дал неверные данные в своей налоговой декларации.

"Заработная плата депутата Бактыбека Сыдыкова от фракции "Республика – Ата-Журт" в 2018 году, по грубым подсчетам, ежемесячно составляла порядка 100 тысяч сомов. При этом каким-либо бизнесом, кроме скромной доли акций в ОАО "Международный аэропорт "Манас" (госдоля 79%), как утверждает парламентарий в своей налоговой отчетности, он не владеет.

На самом деле Сыдыков числится единственным соучредителем в компании "Кыргызско-российский торговый дом "SVOBODA-KOSMETIKS" (Свобода Косметикс) и возможно, компаньоном в доле торгового комплекса. Оба факта являются нарушением закона о деятельности депутата, запрещающем народным избранникам заниматься коммерческой деятельностью", - сообщали СМИ.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что представляет из себя Бактыбек Сыдыков, который сегодня претендует на депутатское кресло.