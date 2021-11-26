Пресс-центр ВБ: Цифровое право – защита персональных данных

29 ноября этого года в 14.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция по теме: "Цифровое право – главный вызов сегодняшнего дня".

"Юридическое Сообщество Кыргызстана при поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан завершает проект "Цифровые права. Теоретические и практические решения".

Цели проекта были направлены на разрешение проблем, связанных с защитой и использованием личных данных конфиденциального характера, которые имеются в государственных ведомствах, интернет пространстве.

Команда проекта работала над усилением активных действий по защите цифровых прав и расширением конкретно-применимых знаний в области защиты данных персонального характера со стороны государства и гражданского сектора.

Во время реализации проекта были проведены различные обучающие мероприятия. Также команда проекта разработала специальный справочник по цифровому праву, который находится в открытом доступе для всех желающих.

Во время пресс-конференции по случаю завершения проекта, команда проекта и эксперты расскажут об основных целях проекта, о дальнейшем видении в отношении цифрового права и ответят на другие вопросы.

Пресс-конференция проводится в рамках проекта "Цифровые права. Теоретические и практические решения", осуществляемого Юридическим Сообществом Кыргызстана при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан"", - говорится в сообщении участников предстоящей пресс-конференции.

Участники:

Мергенбаева Асель - руководитель Юридического Сообщества Кыргызстана

Рахат Жусумамбетова - эксперт по цифровому праву

Жылдыз Алжанбаева - координатор программ Юридического Сообщества КР

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 88-18-09