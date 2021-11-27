Новым главой Интерпола стал генерал из ОАЭ, которого обвиняют в пытках

Генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер аль-Раиси стал новым президентом Интерпола. Его избрали во время 89-й сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходила в Стамбуле.

Аль-Раиси начал карьеру полицейского в 1980 году. В 2005 году он возглавил полицию Абу-Даби, а десять лет спустя стал главным инспектором министерства внутренних дел ОАЭ. Тогда же он вошел в исполком Интерпола.

Аль-Раиси получил пост главы Интерпола несмотря на то, что его обвиняют в причастности к пыткам политических заключенных в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующие жалобы против него были поданы гражданами Великобритании, Франции и Турции, которые ранее содержались в заключении в ОАЭ, в том числе, по обвинениям в шпионаже.

Правозащитные организации на протяжении нескольких месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить избрания аль-Раиси. В начале ноября члены Европарламента написали письмо, в котором выразили уверенность, что это избрание "ударит по репутации" Интерпола.

Как отмечает "Би-би-си", назачению аль-Раиси предшествовали значительные финансовые вливания в структуру Интерпола со стороны ОАЭ.

Президент Интерпола по большей части церемониальная должность - он председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома организации. Основные функции по непосредственному руководству организацией возложены на генерального секретаря.

Это не первый случай, когда президентом Интерпола становится представитель страны, чьи власти обвиняются в нарушении прав человека. В 2016 году организацию возглавил чиновник из Китая Мэн Хунвэй. Два года спустя он исчез, а затем обнаружился в Китае, где его отправили под следствие по обвинению в коррупции. В 2020 году он получил 13,5 года тюрьмы.

Источник: Медуза