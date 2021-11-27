На изучение нового штамма коронавируса уйдут недели – ВОЗ

Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Линдмайера, ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения.

"Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант. Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают, для того чтобы выяснить, насколько трансмиссивным или вирулентным является этот вариант", - сказал Линдмайер.

Он добавил, что в настоящий момент также изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики.

Ранее Линдмайер сообщил, что в пятницу в Женеве состоится встреча Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому штамму COVID-19 B.1.1.529, которая будет носить технический характер.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация внимательно следит за недавно появившимся вариантом B.1.1.529. На данный момент известно о менее сотни полных последовательностей штамма. При этом ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые будут подвергнуты дальнейшему изучению.

Напомним, в Израиле зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529.