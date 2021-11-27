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В каком формате будут учиться школьники и студенты после выборов?

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане школы и вузы, в которых размещаются избирательные участки будут переведены на онлайн обучение. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, это будет сделано лишь на один день – 29 ноября.

"Для проведения выборов депутатов ЖК, намеченных на 28 ноября текущего года, было разрешено временно размещать участковые избирательные комиссии в зданиях некоторых образовательных организаций (школ, детских садов, вузов и др.). На следующий день после выборов, в понедельник, местные власти проведут дезинфекцию зданий учебных заведений, где были расположены участковые избирательные комиссии. В связи с этим, 29 ноября (на один день) только те образовательные организации, где временно были размещены участковые избирательные комиссии, будут переведены на онлайн-обучение, а остальные продолжат работу в обычном режиме, в традиционном формате", - сообщает Министерство образования.


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URL: https://www.vb.kg/409942
Теги:
выборы, школа, Кыргызстан, #Выборы2021, Министерство образования
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