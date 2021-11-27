В Кыргызстане старшеклассников приглашают к участию в правовой олимпиаде

В Кыргызстане с 2 по 5 декабря 2021 года в формате онлайн пройдет Правовая олимпиада среди учащихся 9-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Сообщается, что основными задачами олимпиады являются повышение уровня правовой культуры и мотивация молодежи в изучении права.

В олимпиаде могут принять участие все школьники, обучающиеся в 9-11 классах, и в течение четырех дней проверить свои познания в юриспруденции.

Для победителей и финалистов предусмотрены ценные призы и сертификаты:

С 1 по 5 места – букридеры (устройство для чтения электронных книг);

С 5 по 10 места – умные часы;

С 10 по 30 места – рюкзаки.

Олимпиада будет проводиться в 3 этапа:

1 этап – прохождение теста из 15 вопросов;

2 этап – решение 10 правовых задач;

3 этап – решение правовой задачи перед членами жюри.

С учетом эпидемиологической ситуации все этапы конкурса будут проходить в онлайн режиме.

Для участия и победы необходимо: пройти регистрацию до 30 ноября 2021 года по ссылке. Подготовиться к олимпиаде можно, используя правовую информацию на сайтеwww.alc.kg

Олимпиада проводится в рамках проекта "Укуктук Аймак" Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана в партнерстве с Министерством образования и науки при поддержке Программы развития ООН.