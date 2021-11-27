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В Баткенской области пограничники пресекли незаконный провоз удобрений

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- Бакыт Басарбек
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Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли незаконный провоз удобрений через границу. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, первую автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики У.О., 1989 г.р. задержали в местности Сада Лейлекского района.

"В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил груз – 1 тонну азотно-фосфорных удобрений "Аммофос"

Водитель пытался нелегально вывезти груз из Кыргызстана в Таджикистан.

Позже, в этот же день на выезде из анклава "Чон-Кара" (РУз) пограничный наряд ПС ГКНБ КР совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали автомашину Hyundai Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики С.А., 1976 г.р.

Водитель также пытался провезти из анклава "Чон-Кара" (РУз) на территорию Кыргызской Республики 1500 кг минерального удобрения "Карбамид".

В обоих случаях после оформления соответствующих документов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/409945
Теги:
Баткенская область, граница, Погранслужба
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