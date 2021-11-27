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В Ошской области задержали агитатора партии "Альянс"

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- Бакыт Басарбек
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В Ошской области задержана агитатор партии "Альянс". Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По данным пресс-службы, задержанная раздала избирателям 16 тысяч сомов.

"Ранее в милицию поступило сообщение о том, что члены политической организации занимаются подкупом избирателей. В рамках досудебного производства 26 ноября задержана агитатор партии "Альянс" 38-летняя С.К. В ходе следствия выяснилось, что женщина раздала избирателям 16 тысяч сомов. Задержанная водворена в ИВС", - сообщили в УВД.

Напомним, выборы депутатов ЖК пройдут 28 ноября текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/409946
Теги:
задержание, Ошская область, Кыргызстан, агитация, УВД
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