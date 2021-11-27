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В Узбекистане выявлены четыре варианта COVID-19

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В Узбекистане выявлены четыре варианта COVID-19, пока превалирует штамм "дельта", сообщают СМИ со ссылкой на данные Мининноваций.

Центр передовых технологий впервые начал проводить идентификацию штаммов коронавируса в 2020 году, и в 2021-м работа продолжилась. Так в начале и первом квартале 2021 наблюдалось превалирование коронавируса варианта "альфа", а во второй половине этого же года широкое распространение получил штамм "дельта".

Сейчас выявлены новые мутации, которые ранее не упоминались в международных базах данных, на этом этапе идет обобщение данных и их биоинформатический анализ, а также подготовка результатов исследований к публикации.

По словам заместителя директора Центра передовых технологий, доктора биологических наук, профессора Алишера Абдуллаева, в Узбекистане присутствует четыре варианта COVID-19.

Один штамм близок к исходному уханьскому варианту и составляет менее одного процента, есть вариант "20А", встречающийся в 7% случаев, вариант "альфа" или так называемый британский штамм, его выявлено порядка десяти процентов, а также свыше 82 процентов – штамм "дельта" (индийский вариант). У последнего также есть несколько подгрупп, из них в нашей стране выявлено две, отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/409948
Теги:
Узбекистан, коронавирус
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