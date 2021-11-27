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Задержан доверенное лицо кандидата Таалайбека Дайырбекова

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР с поличным задержан доверенное лицо кандидата-самовыдвиженца по Свердловскому одномандатному округу Бишкека Таалайбека Дайырбекова гражданин КР "П.А.Д". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что "П.А.Д.", являющийся негласным работником штаба кандидата в депутаты ЖК КР, склонил отдельных граждан КР к незаконной агитационной деятельности и подкупу избирателей за денежное вознаграждение.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, получены неопровержимые факты подкупа голосов избирателей со стороны "П.А.Д.", который 26 ноября 2021 года при раздаче денежных средств был задержан с поличным. При этом, в ходе обыска помещения обнаружена крупная сумма денежных средств со списками избирателей с указанием адресов их проживания.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия направленные на установление и документирование вышеуказанных фактов, а также выявления других лиц, вовлеченных в процесс подкупа избирателей.

ГКНБ КР напоминает, что при нарушении избирательного законодательства КР кандидатами в депутаты ЖК КР и политическими партиями, будут приниматься строгие меры в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/409955
Теги:
ГКНБ, Свердловский район, Кыргызстан
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