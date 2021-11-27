"Последнее слово за вами!". Мэр Бишкека обратился к горожанам

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в связи с предстоящими выборами депутатов ЖК выступил с обращением к горожанам. Текст обращения распространила пресс-служба столицы.

"Уважаемые горожане, уважаемые избиратели!

На протяжении последних трех месяцев со стороны государственных и муниципальных органов проделана большая работа по оказанию содействия в проведении выборов депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

По инициативе и поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова приняты беспрецедентные меры по проведению прозрачных и честных выборов, а также недопущению использования административного ресурса. На сегодняшний день ни один муниципальный, государственный служащий не был привлечен к агитационной работе.

Стоит отметить, что были случаи и факты нарушений, меры по их пресечению принимались безотлагательно в срочном порядке.

И сегодня, я считаю, что по итогам проделанной работы, мы должны подвести итоги!

Дорогие горожане! Последнее слово за вами! Я надеюсь, что завтра вы примите активное участие в выборах, пройдете в свои избирательные участки и сделайте свой выбор".