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"Последнее слово за вами!". Мэр Бишкека обратился к горожанам

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- Бакыт Басарбек
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в связи с предстоящими выборами депутатов ЖК выступил с обращением к горожанам. Текст обращения распространила пресс-служба столицы.

"Уважаемые горожане, уважаемые избиратели!

На протяжении последних трех месяцев со стороны государственных и муниципальных органов проделана большая работа по оказанию содействия в проведении выборов депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

По инициативе и поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова приняты беспрецедентные меры по проведению прозрачных и честных выборов, а также недопущению использования административного ресурса. На сегодняшний день ни один муниципальный, государственный служащий не был привлечен к агитационной работе.

Стоит отметить, что были случаи и факты нарушений, меры по их пресечению принимались безотлагательно в срочном порядке.

И сегодня, я считаю, что по итогам проделанной работы, мы должны подвести итоги!

Дорогие горожане! Последнее слово за вами! Я надеюсь, что завтра вы примите активное участие в выборах, пройдете в свои избирательные участки и сделайте свой выбор".


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URL: https://www.vb.kg/409957
Теги:
выборы, Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
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