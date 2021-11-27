В Маевке за подкуп избирателей задержали женщину

В селе Маевка сотрудники на основании полученных оперативных данных оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) МВД совместно с ГУВД Чуйской области провели спецоперацию по задержанию агитатора, осуществлявшего подкуп избирателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 192 "Подкуп избирателей" УК КР. Расследование будет проводить ОВД Аламудунского района.

"Было установлено, что гражданка К.Ч. 1965 года рождения, являющаяся агитатором одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, раздавала денежные средства с целью подкупа голосов жителям села Маевка. Она была задержана с поличным при передаче денежных средств в сумме 18 000 сомов другим лицам.

В настоящее время осуществляется расследование".