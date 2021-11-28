"Я не Янукович - не убегу". Кто готовит новый госпереворот на Украине

Борьба с олигархами, угроза новой войны в Донбассе, передел рынка - ситуация на Украине обостряется. Президент Владимир Зеленский едва справляется и, более того, заявляет о готовящемся госперевороте. Никого из подозреваемых, однако, не арестовали. Почему глава государства об этом заговорил, разбиралось РИА Новости.

Заговор или подстава

"У нас есть агентурная информация, даже звуковая, - сообщил на пресс-конференции 26 ноября Зеленский. - С представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, будет привлечен миллиард долларов".

При этом бизнесмен вовсе не зачинщик. "Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Это раскачивание ситуации внутри страны", - уточнил президент.

И пообещал: "Я не Янукович, я никуда не убегу".

Противостояние главы государства с номером один в списке украинского Forbes ни для кого не секрет. Ринат Ахметов - уроженец Донецка, его карьеру и капиталы часто объясняют криминальным прошлым. В 2007-м вышел фильм журналиста Владимира Арьева "Донецкая мафия. Перезагрузка", однако достаточных доказательств в нем не содержится. В 2010-м французская газета Le Figaro писала о предположительной связи Ахметова и тогдашнего президента страны Виктора Януковича с мафией, но вскоре извинилась за публикацию.

В 2019-м Ахметов сблизился с новоизбранным Зеленским. Британская газета The Financial Times утверждала, что олигарх смог вытеснить из президентского окружения даже Игоря Коломойского, которого считали основным спонсором нового главы государства. Однако вскоре их отношения охладели.

В октябре 2021-го Верховная рада приняла "закон об олигархах". Зеленский давно стремился избавить украинскую политику от влияния крупного бизнеса и наконец получил такую возможность. Речь о бизнесменах, имеющих доходы свыше 83 миллионов долларов в год, участвующих в политической жизни и воздействующих на СМИ. Окончательное решение о включении в черный список - за президентом.

Ахметов там пока не значится, но у Зеленского появился рычаг давления как на него, так и на других олигархов. По закону он, например, сможет запретить приватизацию госсобственности, заставить публиковать декларации о доходах. Политиков, контактирующих с олигархами, обяжут после каждой встречи или телефонного общения подавать в Совбез докладную: информировать о месте, времени, собеседнике, а главное - о содержании разговора. Значит, коридор лоббизма для крупного бизнеса значительно сузится.

Неудивительно, что закон многим сильно не понравился. Вскоре после его принятия машину помощника и друга президента Сергея Шефира обстреляли, ранив водителя. Зеленский сразу связал это с борьбой против олигархов: "Двенадцать выстрелов. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ".

Ахметов же в интервью украинскому журналу "Новое время" заявил: "Я не считаю себя олигархом. Я инвестор, крупнейший налогоплательщик и работодатель. И если потребуется, готов защищать свое имя в украинских и международных судах".

После этого его медиаресурсы, ранее хвалившие Зеленского, резко сменили риторику. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" стали рупором бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова - одного из главных оппонентов президента. Не исключено, что он пойдет на выборы в 2024-м и станет одним из фаворитов.

Если Ахметова все-таки включат в реестр, его телеканалы могут закрыть, как это сделали со СМИ Виктора Медведчука: "НьюсВан", "112 Украина" и "ЗиК". Сейчас этот политик, тоже крупный бизнесмен и критик Зеленского, находится под домашним арестом по подозрению в хищении ресурсов в Крыму.

"Отключайте звук"

Однако нежелательный статус - не единственный камень преткновения. Связанная с Ахметовым корпорация "ДТЭК" вырабатывает до 80 процентов тепловой генерации в стране (по другим источникам - около 50 процентов). Осенью она зафрахтовала семь зарубежных судов для транспортировки 470 тысяч тонн угля. Зеленский говорил, что эти корабли "ждет Украина", намекая на возможное разрешение угольного кризиса. Однако ДТЭК закупала сырье для себя и планирует распорядиться им по собственному усмотрению.

Зеленский хотел успокоить украинцев: дескать, разберемся с энергоресурсами и электроснабжением. А мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений, чего в столице не было уже 20 лет. Это президент тоже обратил против Ахметова. "Чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах", - отреагировал глава государства, имея в виду опять же "Украину 24".

Именно Ринат Ахметов - главный противник закона об олигархах, полагает консультант Международной кризисной группы Олег Игнатов. "Он всегда был лоялен власти, а за это пользовался экономическими привилегиями, таким образом компенсируя потери, в том числе из-за войны на Донбассе, где владел угольными шахтами. Сейчас Зеленский хочет показать, что Ахметов такой же, как все, и не может претендовать на большее", - рассуждает политолог.

Однако, по его мнению, заявление о госперевороте - свидетельство того, что президент оставляет дверь открытой и готов к диалогу с крупным бизнесом о новых правилах игры.

"Борьба с олигархами была одним из основных предвыборных обещаний Зеленского, он не может дать задний ход и отменить закон. Тем более и с другими обязательствами не все в порядке. Он сулил мир в Донбассе - этого нет. В стране проблемы с пандемией коронавируса. Результатов мало. Все это снижает его рейтинг", - говорит собеседник.

И действительно, если прежде главу государства поддерживали 70 процентов населения, то сейчас даже четверть опрошенных, признавшихся в симпатии к нему, - большой успех.

Опасность гибели

Еще одна цель, которую может преследовать Зеленский, - отвлечь внимание от разговоров о возможной войне между Россией и Украиной. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что президент планирует ввести военное положение в стране с 1 декабря - это та самая дата, на которую "назначили" переворот.

Именно из-за подобных слухов Украина и испытывает проблемы с инвесторами, считает Зеленский. "Для чего он это делает? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками?", - прокомментировал он на пресс-конференции выступление Ляшко.

Примечательно, что телеканал "НАШ", где глава Радикальной партии нагнетал страхи, тоже финансируется Ахметовым.

"Получается, что власть на Украине опять погрязла во внутренних скандалах. Когда все вокруг обсуждают ситуацию в Донбассе и спорят, возможна ли большая война, Зеленский говорит о госперевороте. Внутренняя политика как была, так и остается на Украине важнее внешней", - заключает Олег Игнатов.

Схожее мнение высказывает и Константин Скоркин, автор Московского центра Карнеги. "Крупный бизнес хочет отменить закон об олигархах. Ахметов, Порошенко, Тимошенко и иные влиятельные игроки объединились против президента и через подконтрольные телеканалы объявили ему бой. Заявление Зеленского - ответный ход", - отмечает он.

Однако если позиции Ахметова сильны, то бывшие президент и премьер пока не могут переиграть Зеленского. С одной стороны, его рейтинг снижается, судя по опросам Киевского международного института социологии. С другой, Зеленский пока все же лидирует по популярности, Юлия Тимошенко - лишь на третьем месте.

А Петра Порошенко и вовсе недавно заподозрили в госизмене: в начале войны в Донбассе он якобы покупал уголь в ДНР и ЛНР.

Противники Зеленского обвиняют его в зачистке политического поля. Судя по риторике президента на пресс-конференции, он эту линию продолжит.