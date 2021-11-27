Задержан супруг кандидата в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан"

ГКНБ Кыргызской Республики выявлен факт организации подкупа избирателей на предстоящих выборах депутатов ЖК КР со стороны кандидата в депутаты от политической партии "Бутун Кыргызстан" под № 31 Дюшембиевой Элизы Бакытовны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных ч.2 ст.192 УК КР (подкуп голосов избирателей).

"24 ноября 2021 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий зафиксирован факт выдачи денежных средств в сумме 40 тысяч сомов незарегистрированным 8 агитаторам указанной партии со стороны Тойбекова Ырысбека Орманкуловича, который является супругом кандидата в депутаты ЖК КР Элизы Дюшембиевой.

В целях фиксации, документирования и пресечения противоправной деятельности Ырысбека Тойбекова, 27 ноября 2021 года на территории села Ивановка Ысык-Атинского района он был задержан в момент передачи денежных средств в размере 30 тысяч сомов. В ходе осмотра личных вещей обнаружены агитационные листовки кандидатов от политической партии "Бутун Кыргызстан".

В настоящее время, проводятся следственно-оперативные мероприятия".