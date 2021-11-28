Выборы в ЖК: В Кыргызстане состоялось голосование вне помещений

В Кыргызстане вчера, 27 ноября, в Кыргызстане прошло голосование вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.
Голосовать вне помещения, согласно статьи 33 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" имеют право избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования. А также:
избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
избиратели, временно проживающие в местах, расположенных
в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.
В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии:
военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах,
сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования,
избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы,
избиратели, работающие вахтовым методом.
Голосование вне помещения проводится с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
На выборах Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому избирательному округу подано 13 396 (2494/1311 УИК) заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения. Из них:
по болезни -5815,
по старости - 5118,
ЛОВЗ - 607, в
местах содержания под стражей - 278,
работающие вахтовым методом - 755,
военнослужащие -192,
на участках отгонного животноводства - 103,
в домах-интернатах – 214,
проживающие в местах расположенных в отдаленных и труднодоступных районах – 40,
в домах престарелых - 132,
в больницах - 142).
В разрезе областей:
Баткенская область – 856 заявлений были поданы в 107 УИК из 218;
Ошская область - 4 114 заявлений были поданы в 405 УИК из 593;
Жалал-Абадская область - 2 700 заявлений были поданы в 256 УИК из 452;
Таласская область - 480 заявлений были поданы в 58 УИК из 117;
Чуйская область - 1 550 заявлений были поданы в 175 УИК из 408;
Г. Бишкек – 1 963 заялений были поданы в 58 УИК из 228 УИК;
Нарынская область – 1 076 заявлений были поданы в 130 УИК из 169 УИК;
Иссык-Кульская область – 1 024 заявления были поданы в 121 УИК из 250 УИК.
По одномандатным избирательным округам поступило 12 785 (2435/1311 УИК) заявлений. Из них:
по болезни - 5816,
по старости - 5117,
ЛОВЗ - 607,
в местах содержания под стражей - 67,
работающие вахтовым методом - 604,
военнослужащие -130,
расположенные в отдаленных и труднодоступных районах - 40,
в домах-интернатах – 214,
на участках отгонного животноводства - 102;
в домах престарелых - 88.