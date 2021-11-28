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Выборы в ЖК: В Кыргызстане состоялось голосование вне помещений

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 27 ноября, в Кыргызстане прошло голосование вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.

Голосовать вне помещения, согласно статьи 33 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" имеют право избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования. А также:

избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

избиратели, временно проживающие в местах, расположенных

в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии:

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах,

сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования,

избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы,

избиратели, работающие вахтовым методом.

Голосование вне помещения проводится с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

На выборах Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому избирательному округу подано 13 396 (2494/1311 УИК) заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения. Из них:

по болезни -5815,

по старости - 5118,

ЛОВЗ - 607, в

местах содержания под стражей - 278,

работающие вахтовым методом - 755,

военнослужащие -192,

на участках отгонного животноводства - 103,

в домах-интернатах – 214,

проживающие в местах расположенных в отдаленных и труднодоступных районах – 40,

в домах престарелых - 132,

в больницах - 142).

В разрезе областей:

Баткенская область – 856 заявлений были поданы в 107 УИК из 218;

Ошская область - 4 114 заявлений были поданы в 405 УИК из 593;

Жалал-Абадская область - 2 700 заявлений были поданы в 256 УИК из 452;

Таласская область - 480 заявлений были поданы в 58 УИК из 117;

Чуйская область - 1 550 заявлений были поданы в 175 УИК из 408;

Г. Бишкек – 1 963 заялений были поданы в 58 УИК из 228 УИК;

Нарынская область – 1 076 заявлений были поданы в 130 УИК из 169 УИК;

Иссык-Кульская область – 1 024 заявления были поданы в 121 УИК из 250 УИК.

По одномандатным избирательным округам поступило 12 785 (2435/1311 УИК) заявлений. Из них:

по болезни - 5816,

по старости - 5117,

ЛОВЗ - 607,

в местах содержания под стражей - 67,

работающие вахтовым методом - 604,

военнослужащие -130,

расположенные в отдаленных и труднодоступных районах - 40,

в домах-интернатах – 214,

на участках отгонного животноводства - 102;

в домах престарелых - 88.


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URL: https://www.vb.kg/409974
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, #Выборы2021, ЦИК
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