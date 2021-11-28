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Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с рабочим визитом. Вечером вернется

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, вылетел с рабочим визитом в Туркменистан. Как сообащет пресс-служба главы государства, президент Садыр Жапаров сегодня же вечером вернется в Бишкек.

Сообщается, что в Ашхабаде Садыр Жапаров примет участие в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Ожидается, что главы государств стран-участниц ОЭС обменяются мнениями по актуальным и ключевым темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС, а также подведут результаты председательства Туркменистана в организации и его уставных органах.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Туркменистане Талант Султанов;

министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев

Постоянный представитель КР при Организации экономического сотрудничества, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской Республике Иран Турдакун Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/409978
Теги:
Садыр Жапаров, Туркменистан
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