Выборы ЖК: В Баткенской области открылись избирательные участки

В Баткенской области сегодня, 28 ноября, в 8.00 открылось 218 избирательных участков. Общее количество избирателей в области - по одномандатному округу 305 тысяч 136 и 306 тысяч 062 по округам. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Баткенской области.

"В настоящее время граждане находятся на всех избирательных участках области. Выборы проводятся с соблюдением эпидемиологических норм, участки оснащены индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами.

Для обеспечения общественной безопасности в области задействованы 436 сотрудников милиции. Кроме того, из местных жителей были организованы народные дружины.

Также обеспечено бесперебойное электроснабжение избирательных участков, а тепло подается с помощью электрогенераторов.