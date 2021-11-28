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Опора ЛЭП упала из-за сильного ветра

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- Айжан Мамбеталиева
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Опора ЛЭП упала из-за сильного ветра. НЭСК ведет восстановительные работы, все потребители перезапитаны. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Вчера, 27 ноября, в 22 часа 52 минуты на подстанции Быстровка от защит отключились ВЛ-110 кВ Орловка-1,2, автоматическое и повторное ручное включения неуспешные.

При осмотре обнаружено, из-за сильного ветра сломалась промежуточная железобетонная опора №7. На данный момент все потребители и УИК перезапитаны.

На место прибыла аварийно-восстановительная бригада, привлечена спецтехника, запасную опору подвезли, ожидают послабление ветра. Аномальный ветер не дает возможности оперативно начать восстановительные работы, скорость ветра превышает 25 метров в секунду, ветер переворачивает прибывшие на место бригадные машины.

По заданию Минэнерго и Нацэнергохолдинга, ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" в осенне-зимний период перешли на усиленный режим работы. На случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного восстановления электроснабжения, усилены аварийные бригады.

На период проведения выборов созданы дополнительные бригады, организовано дежурство руководителей и ответственных специалистов.


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URL: https://www.vb.kg/409986
Теги:
НЭСК, Кыргызстан, электричество
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