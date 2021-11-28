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Впервые образованы 10 новых избирательных участков в разных странах

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- Айжан Мамбеталиева
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ЦИК сообщает, что на выборах депутатов ЖК КР открыты 59 избирательных участков в 29 странах.

Впервые образованы 10 избирательных участков в следующих городах:

Россия – гг. Казань, Краснодар, Самара, Томск и Хабаровск;

США – гг. Нью-Йорк и Чикаго;

Турция – г. Анталья;

Италия – г. Кальяри;

Венгрия – г. Будапешт.

Первым в 3 часа по бишкекскому времени открылся избирательный участок в канцелярии посольства КР в г. Южно-Сахалинск. Последним откроется избирательный участок в Чикаго – в 20 часов по бишкекскому времени.


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URL: https://www.vb.kg/409988
Теги:
выборы, Кыргызгаз, ЦИК
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