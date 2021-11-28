Акылбек Жапаров проголосовал на участке № 1142 в Бишкеке

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров проголосовал на избирательном участке № 1142 города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров пришел сегодня утром в среднюю общеобразовательную школу-интернат № 71. После завершения процедуры голосования он обратился к соотечественникам, призвав и их выполнить свой гражданский долг.

"Мы имеем право избирать и быть избранным. Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты. Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию", - отметил Акылбек Жапаров.