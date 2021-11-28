Выборы ЖК: Явка избирателей на 10.00 составила около 3 процентов

В Кыргызстане на 10 часов утра явка избирателей составила около 3 процентов. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о ходе избирательного процесса.
Сообщается, что явка по единому избирательному округу составила: 107 852 избирателя или 2,91 процента от общего количества.
Баткенская область – 9 553 избирателей или 3,12%,
Жалал-Абадская область – 22 253 избирателя или 3,25%,
Ошская область – 26 849 избирателей или 3,62%,
Г.Бишкек – 12 259 избирателей или 2,81%,
Г.Ош – 5 373 избирателя или 3,45%,
Таласская область – 4 267 избирателей или 2,64%,
Нарынская область – 5 645 избирателей или 2,73%,
Чуйская область – 13 829 избирателей или 2,26%,
Иссык-Кульская область – 7 238 избирателей или 2,30%,
За рубежом – 586 избирателей или 0,70%.
Явка по одномандатным избирательным округам составила: 103 332 избирателя или 2,86% от общего количества.
В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. 54 депутата Жогорку Кенеша избирают по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов по одномандатным округам.