В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялась V страновая молодежная конференция "Традиции и инновации молодежного движения российских соотечественников в Кыргызской Республике", собравшая представителей Совета молодых российских соотечественников со всех регионов республики.

Почетными гостями мероприятия стали председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Основной задачей конференции стали подведение итогов за 2021 год и обмен планами на 2022 год, состоялись выборы главы Совета молодых российских соотечественников. По итогам голосования новым председателем объединения стала Анастасия Шевченко, общественный деятель, руководитель движения "Волонтеры Победы" Кыргызстана.

Завершением встречи стала церемония награждения первой молодежной премией "Время лучших". Награду получили общественные организации, реализовавшие лучшие проекты по сохранению исторической памяти, природного наследия, духовно-нравственных ценностей. Гран-при молодежной премии получила коллаборация объединений "Литературная молодежь" и "Молодежное инновационное движение (МИД)".

Идея создания премии "Время лучших" принадлежит председателю Координационного совета российских соотечественников КР и теперь уже бывшему председателю Совета молодых российских соотечественников КР Ольге Фроловой.