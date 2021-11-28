1013 новых паспортов было выдано кыргызстанцам накануне выборов в ЖК

1013 новых паспортов было выдано кыргызстанцам 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Статистика по стране такова:

Бишкек - 62;

Джалал-Абад - 232;

Иссык-Куль - 50;

город Ош и Ошская область - 403;

Баткен - 79;

Талас - 59;

Нарын - 91;

Чуй - 37.

Ранее Министерство цифрового развития информировало граждан, что получить свои готовые паспорта они смогут и в выходные дни - 27 и 28 ноября. ЦОНы и отделы паспортизации и регистрации населения в эти выходные работают. Такое решение было принято в связи с повышенным количеством обращений перед выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Ранее оформившие заявку на получение eID-карты паспорта гражданина КР образца 2017 года, согласно сроку изготовления, могут получить готовые паспорта во всех ЦОНах и отделах паспортизации и регистрации населения. Выдача паспортов будет осуществляться с 8 до 20 часов. Напомним, что доступна только услуга выдачи готовых паспортов!

Информацию о готовности паспорта можно получить на Портале государственных услуг https://www.tunduk.gov.kg, через мобильное приложение "Tunduk" или в центре телефонного обслуживания МЦР КР по короткому номеру 119 (звонки со всех операторов связи принимаются бесплатно).