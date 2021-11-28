Шесть избирательных участков, организованных в Москве, открылись вовремя

Все шесть избирательных участков, организованных в столице России, открылись в 8 часов утра по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Согласно информации, предоставленной посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации, все избирательные участки в Москве (УИК № 9001, УИК № 9005, УИК № 9015, УИК № 9016, УИК № 9017, УИК №9059) открылись по расписанию. Списки голосующих на них равномерно распределены в алфавитном порядке по первой букве фамилии избирателя:

УИК №9001, расположен в кафе "Номад" (на Большой Ордынке, 62). Здесь голосуют кыргызстанцы, чьи фамилии начинаются на букву "А";

УИК №9005, расположен в Консульском отделе посольства (на Большой Ордынке, 64, строение 2 со стороны Погорельского переулка). Здесь голосуют кыргызстанцы, чьи фамилии начинаются с букв от "Б" до "Ж";

УИК №9015, расположен в Консульском отделе посольства (на Большой Ордынкеа, 64, строение 2 со стороны Погорельского переулка). Здесь голосуют кыргызстанцы, чьи фамилии начинаются с букв от "З" до "Л";

УИК №9016, расположен в средней школе №627 (на Житной, 6). Здесь голосуют кыргызстанцы, чьи фамилии начинаются с букв от "М" до "О";

УИК №9017, расположен в средней школе №627 (на Житной, 6). Здесь голосуют кыргызстанцы, чьи фамилии начинаются с букв от "П" до "Т".

УИК №9059, расположен в здании посольства на 1 этаже (на Большой Ордынке, 64). Здесь голосуют кыргызстанцы, чьи фамилии начинаются с букв от "У" до "Я".