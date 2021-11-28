Мэр Бишкека проголосовал на избирательном участке № 7118 в Канте

Глава столичного муниципалитета проголосовал на избирательном участке №7118 в городе Кант Чуйской области.

Все участковые избирательные комиссии по городу Бишкек открылись вовремя, оборудованы всей необходимой техникой. Всего по столице работают 228 участков.

Также в административных районах организованы телефоны горячей линии для приема сообщений от граждан о возможных фактах нарушения норм законодательства в день проведения выборов.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефонам:

- Первомайский район: 0(312) 62-11-61, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0999) 312666;

- Ленинский район: номеру 0(312) 65-69-02, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0702) 927288;

- Октябрьский район: номеру 0(312) 57-89-00, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0772) 408-412;

- Свердловский район: номеру 0(312) 43-38-63, также присылать фото и видеоматериалы на WhatsApp: (0556) 680-544;

Горячая линия ЦИК: 1255, 660240.

Все участковые избирательные комиссии будут работать до 20 часов.