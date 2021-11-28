Сотрудники института омбудсмена мониторят процесс выборов во всех областях

Сотрудники Центрального аппарата акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызской Республики и его региональных представительств осуществляют мониторинг хода голосования во всех областях страны.

Целью наблюдения за процессом голосования в депутаты Жогорку Кенеша является оказание содействия в соблюдении всеми участниками избирательного процесса законодательства КР о выборах, реализации и защите права граждан страны избирать и быть избранными, а также в обеспечении безопасности, здоровья людей и соблюдении норм для защиты от коронавирусной инфекции.

В центральном офисе омбудсмена работает оперативная группа, которая при необходимости может выехать на участки.

По результатам наблюдения будет подготовлен отчет, который затем предоставят в кабмин и ЦИК с соответствующими рекомендациями.

При осуществлении мониторинга сотрудниками аппарата будет уделено внимание всем аспектам избирательного процесса. Для этого совместно с Центром стратегического анализа, диалога и развития в Центральной Азии (CASCADD) разработан специальный опросник на государственном и официальном языках, состоящий из 70 пунктов. После обработки результатов, отдельное внимание будет уделено сферам, которые респонденты отметят как проблемные.

Вот лишь несколько пунктов из опросника, который будут заполнять сотрудники аппарата омбудсмена:

Легко ли найти избирательный участок?

Есть ли какие-либо признаки агитационных материалов или агитационной деятельности на избирательном участке, на его территории или вокруг него?

Предоставил ли председатель УИК возможность присутствующим лицам визуально ознакомиться и сопоставить бумажный и электронный списки избирателей?

Наблюдается ли какой-либо страх или давление на членов УИК со стороны председателя УИК или посторонних людей?

Разрешено ли "семейное" голосование (более одного человека в кабине)?

Оказывается ли нуждающимся избирателям надлежащая помощь?

Присутствуют ли на избирательном участке посторонние лица?

Измеряется ли температура у избирателей при входе в УИК?

Предоставляется ли безвозмездно маска и перчатки избирателю при входе?

Есть ли плакат о мерах профилактики коронавирусной инфекции у входа в избирательный участок?

Обеспечены ли все члены УИК, наблюдатели, СМИ средствами индивидуальной защиты?

Институт омбудсмена просит граждан о любых фактах нарушения избирательного законодательства сообщать на телефон горячей линии 115. Звонки на данный номер бесплатны с любых номеров операторов сотовой и стационарной связи, а также напрямую в центральный аппарат и во все областные представительства омбудсмена КР по контактным данным, указанным на официальном сайте: www.ombudsman.kg.