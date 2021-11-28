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XV Международный фестиваль "Бир Дуйно-Кыргызстан-2021" начнется 3 декабря

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- Айжан Мамбеталиева
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XV Международный фестиваля документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно-Кыргызстан – 2021" пройдет с 3 по 9 декабря.

В этот юбилейный год для правозащитного движения, которому исполняется 20 лет, фестиваль посвящен теме "Права человека в период рисков и бедствий".

Горожан ждет просмотр фильмов участников со всего мира, важные и познавательные лаборатории, интересные обсуждения и качественный нетворкинг.

Кстати, как сообщают организаторы, в этом году просмотр фильмов будет более комфортным благодаря выбранной локации - кинотеатр Broadway. У зрителей и участников кинофестиваля будет возможность продолжить обсуждения и нетворкинг в теплом холле кинотеатра.

Показы пройдут с 4 по 8 декабря. Вход свободный. Фильмы будут проходить в промежутке с 10 часов до 17 часов.


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URL: https://www.vb.kg/410003
Теги:
кино, фестиваль, кинотеатр
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