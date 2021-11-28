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Выборы ЖК: Явка избирателей на 12.00 составила чуть выше 9 процентов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на 12 часов дня явка избирателей составила около 3 процентов. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о ходе избирательного процесса.

Сообщается, что явка по единому избирательному округу составила: 338 785 избирателей или 9,17 процента от общего количества.

Баткенская область – 31 917 избирателей или 10,43%,

Жалал-Аадская область – 69 058 избирателей или 10,09%,

Ошская область – 73 213 избирателей или 9,87%,

Г.Бишкек – 36 794 избирателя или 8,44%,

Ош – 17 037 избирателей или 10,94%,

Таласская область – 15 941 избиратель или 9,85%,

Нарынская область – 20 623 избирателя или 9,99%,

Чуйская область – 47 769 избирателей или 7,81%,

Иссык-Кульская область – 25 915 избирателей или 8,22 %,

За рубежом – 1 518 избирателей или 1,80%.

Явка по одномандатным избирательным округам составила: 329 965 избирателей или 9,12 процента от общего количества.

В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. 54 депутата Жогорку Кенеша избирают по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов по одномандатным округам.


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URL: https://www.vb.kg/410005
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2021, явка, ЦИК
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