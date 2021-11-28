Задержан подозреваемый в убийстве Медета Садыркулова

Сотрудниками МВД был задержан Санжар Сапарбеков, подозреваемый в убийстве экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержанный в совершении этого резонансного преступления в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики 26 ноября гбыл водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. 27 ноября судьей Первомайского районного суда столицы в отношении подозреваемого Санжара Сапарбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО-1 города Бишкек он пробудет два месяца - до 26 января 2022 года.