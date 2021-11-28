Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Задержан подозреваемый в убийстве Медета Садыркулова

252  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками МВД был задержан Санжар Сапарбеков, подозреваемый в убийстве экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержанный в совершении этого резонансного преступления в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики 26 ноября гбыл водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. 27 ноября судьей Первомайского районного суда столицы в отношении подозреваемого Санжара Сапарбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО-1 города Бишкек он пробудет два месяца - до 26 января 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410006
Теги:
ГУВД, МВД, СИЗО, Медет Садыркулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  