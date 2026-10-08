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Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 октября, прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Самолет президента приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши, где его встретил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В аэропорту были вывешены флаги стран-участниц консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также СНГ. Для встречи главы государства расстелили ковровую дорожку и выстроили роту почетного караула.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ, а также проведет ряд двусторонних встреч.


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URL: https://www.vb.kg/462146
Теги:
Азербайджан, визит, СНГ, Туркменистан, Центральная Азия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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