Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 октября, прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Самолет президента приземлился в международном аэропорту города Туркменбаши, где его встретил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В аэропорту были вывешены флаги стран-участниц консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также СНГ. Для встречи главы государства расстелили ковровую дорожку и выстроили роту почетного караула.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ, а также проведет ряд двусторонних встреч.