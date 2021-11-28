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Садыр Жапаров встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров прилетел сегодня в столицу Туркменистана для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Лидеры двух дружественных стран обсудили актуальные направления кыргызско-туркменских двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что ОЭС является важной региональной структурой, и отметил готовность туркменской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества со странами-членами этой организации.

Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона придает важное значение углублению сотрудничества с Туркменистаном в торгово-экономической, энергетической и иных сферах.


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URL: https://www.vb.kg/410010
Теги:
ОЭС, президент, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Садыр Жапаров
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