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Выборы в ЖК: Мужчина сфотографировал свой избирательный бюллетень

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- Наталья Крайнова
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В социальных сетях появилось видео на котором избиратель сфотографировал свой бюллетень. Предположительно это произошло на УИК 1141.

На видео мужчина, сделавший снимок, уверяет, что не знал о том, что бюллетень нельзя фотографировать.

Ему сделали замечание, так как фотографировать бюллетени строго запрещается, это считается нарушением тайны голосования.

В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. 54 депутата Жогорку Кенеша избирают по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов по одномандатным округам.


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URL: https://www.vb.kg/410011
Теги:
выборы, #Выборы2021, ЦИК
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