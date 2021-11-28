Выборы в ЖК: Мужчина сфотографировал свой избирательный бюллетень

В социальных сетях появилось видео на котором избиратель сфотографировал свой бюллетень. Предположительно это произошло на УИК 1141.

На видео мужчина, сделавший снимок, уверяет, что не знал о том, что бюллетень нельзя фотографировать.

Ему сделали замечание, так как фотографировать бюллетени строго запрещается, это считается нарушением тайны голосования.

В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. 54 депутата Жогорку Кенеша избирают по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов по одномандатным округам.