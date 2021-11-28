Выборы ЖК: Явка избирателей на 14.00 составила чуть выше 16 процентов

В Кыргызстане на 14 часов дня явка избирателей составила чуть выше 16 процентов. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует о ходе избирательного процесса.

Сообщается, что явка по единому избирательному округу составила: 602 432 избирателя или 16,27 процента от общего количества.

Баткенская область – 54 811 избирателей или 17,91%,

Жалал-Аадская область – 116 284 избирателей или 16,99%,

Ошская область – 129 039 избирателей или 17,39%,

Г.Бишкек – 66 869 избирателей или 15,34%,

Г.Ош – 28 192 избирателя или 18,10%,

Таласская область – 29 949 избирателей или 18,50%,

Нарынская область – 39 108 избирателей или 18,94%,

Чуйская область – 87 094 избирателя или 14,24%,

Иссык-Кульская область – 48 366 избирателей или 15,35%,

За рубежом – 2 720 избирателей или 3,23%.

Явка по одномандатным избирательным округам составила: 593 315 избирателей или 16,39 процента от общего количества.

В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. 54 депутата Жогорку Кенеша избирают по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов по одномандатным округам.