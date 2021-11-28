Политолог дал предварительную оценку парламентским выборам

Руководитель Института социально-политических исследований "Элчи", политолог Денис Бердаков дал предварительную оценку выборам в Жогорку Кенеш, которые проходят сегодня, 28 ноября.

"На 15:00 больше половины дня голосования прошли. В целом ситуация по стране спокойная, даже очень спокойная. Выборы проходят буднично, не никакого нездорового ажиотажа, связанного с подкупами, админресурсами. В ЦИК поступили несколько сотен жалоб, это хорошо, значит люди активно реагируют даже на малейшие нарушения. В целом, на фоне прошлого года ситуация очень спокойная" - сказал эксперт.

Не высокая явка, по его словам, это показатель отсутствия административного ресурса и массового подкупа.

"Одномандатники агитировали свой электорат и победит тот, кто привлек наибольшее количество единомышленников" - отметил политолог.

Как прогнозирует Денис Бердаков, к вечеру явка будут чуть выше среднего.

"Главное, что Кыргызстан возвращается в здоровое русло" - заключил эксперт.