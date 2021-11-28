Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Гусейн Газанов встретился с семьей таксиста, которому он подарил автомобиль

181  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский блогер Гусейн Газанов приехал познакомиться с семьей таксиста Эгена Абсаматова из Кыргызстана, которому он подарил новый автомобиль. Об этом блогер снял видео и опубликовал на своей страничке в инстаграм.

У таксиста двое детей: дочь Аруузат и сын Абдулла. Блогер спросил у Эгена пользуется ли он подаренной машиной, на что он ответил, что скоро оформит ее под такси и будет ездить на ней. Также он добавил, что на заднем окне сделает надпись: Машину подарил Гусейн Гасанов.

Он рассказал блогеру, что после его подарка ему начали звонить журналисты и из правительства Кыргызстана с предложениями о помощи. На прощание семья выразила благодарность блогеру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410022
Теги:
Россия, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  