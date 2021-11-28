Гусейн Газанов встретился с семьей таксиста, которому он подарил автомобиль

Российский блогер Гусейн Газанов приехал познакомиться с семьей таксиста Эгена Абсаматова из Кыргызстана, которому он подарил новый автомобиль. Об этом блогер снял видео и опубликовал на своей страничке в инстаграм.

У таксиста двое детей: дочь Аруузат и сын Абдулла. Блогер спросил у Эгена пользуется ли он подаренной машиной, на что он ответил, что скоро оформит ее под такси и будет ездить на ней. Также он добавил, что на заднем окне сделает надпись: Машину подарил Гусейн Гасанов.

Он рассказал блогеру, что после его подарка ему начали звонить журналисты и из правительства Кыргызстана с предложениями о помощи. На прощание семья выразила благодарность блогеру.