Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Туркменистан

Завершился рабочий визит президента КР Садыра Жапарова в столицу Туркменистана – город Ашхабад, состоявшийся сегодня, 28 ноября. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В рамках визита глава государства встретился с лидером страны Гурбангулы Бердымухамедовым и принял участие в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе двусторонних переговоров президенты Кыргызстана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других сферах, а также наметили планы на ближайшую перспективу.

Продолжая рабочий визит, Садыр Жапаров выступил с речью на Саммите ОЭС, в которой отметил важную роль Организации, создающей благоприятную среду для широкого обмена мнениями по актуальным вопросам повестки дня Организации.

Президент предложил наладить взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество в сфере гидроэнергетики в рамках Организации экономического сотрудничества на основе государственно-частного партнерства и призвал к совместным мерам по адаптации к изменению климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

Кроме того, глава государства призвал лидеров стран-участниц ОЭС быть полными решимости разработать и реализовать соответствующие стратегии в сфере транспорта и связи, промышленности, энергетики, торговли, инвестиций, туризма и окружающей среды, отметив их приоритетность в экономике в расширенном региональном сотрудничестве, экономическом росте и развитии региона.

По итогам Саммита главы государств и правительств стран-членов Организации экономического сотрудничества приняли итоговый документ - Ашхабадский Консенсус для Действий, который направлен на укрепление ОЭС как динамичной организации, углубление и расширение сотрудничества между ее государствами-членами, а также наращивание общих ценностей и интересов.

Завершив рабочий визит, президент Садыр Жапаров сегодня вечером, 28 ноября, вернулся в г. Бишкек.