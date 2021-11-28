УВД: В Иссык-Кульской области спокойная общественно-политическая обстановка

В настоящее время общественно-политическая обстановка на территории Иссык-Кульской области спокойная, каких-либо нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

На избирательных участках вместе с сотрудниками милиции обеспечивают общественную безопасность представители народных дружин, курсанты автошкол и ветераны органов внутренних дел.

Как отметили в областной милиции, в УВД и территориальных ОВД развернуты специальные штабы по руководству и координации задействованными средствами, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава, усиленное дежурство оперативных служб, увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил на улицах населенных пунктов, часть их приближена к избирательным участкам.