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УВД: В Иссык-Кульской области спокойная общественно-политическая обстановка

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- Алина Мамаева
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В настоящее время общественно-политическая обстановка на территории Иссык-Кульской области спокойная, каких-либо нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

На избирательных участках вместе с сотрудниками милиции обеспечивают общественную безопасность представители народных дружин, курсанты автошкол и ветераны органов внутренних дел.

Как отметили в областной милиции, в УВД и территориальных ОВД развернуты специальные штабы по руководству и координации задействованными средствами, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава, усиленное дежурство оперативных служб, увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил на улицах населенных пунктов, часть их приближена к избирательным участкам.


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URL: https://www.vb.kg/410032
Теги:
выборы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, #Выборы2021
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