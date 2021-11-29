Как правильно пить антибиотики, чтобы было полезно?

С появлением антибиотиков - веществ, подавляющих рост бактерий и тем самым останавливающих воспалительный процесс в организме, вызванный этими бактериями - люди перестали умирать от многочисленных инфекционных заболеваний и стали дольше жить в целом.

Однако бесконтрольный прием этих лекарств ведет к тому, что бактерии сильно меняются (появляются устойчивые формы) и препараты против них больше не действуют. Кроме того, повышается риск побочной реакции, которая может оказаться тяжелее самой болезни.

Так как же правильно принимать антибиотики, когда их пить и чем запивать, чтобы был эффект?

Об элементарных правилах приема этих препаратов нам рассказала Хакимахон Савриддинова, главный пульмонолог министерства здравоохранения республики.

Не пейте препараты без назначения врача

Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда у человек болит голова или живот и в аптеке ему предлагают сразу антибиотики: ампициллин, амоксициллин, левомицетин, тетрациклин. Это совершенно не правильно.

Особенно нельзя без совета врача давать антибиотики детям. Неправильно назначенный антибиотик может отравить ваш организм и усугубить болезнь.

Не нарушайте дозировку

Нельзя нарушать дозировку, которую назначил доктор. Также каждый антибиотик нужно пить в строго определенное время.

Пейте после еды

Вне зависимости от времени назначения приема антибиотиков, пить их следует после еды (через 30-40 минут).

Запивайте антибиотики только водой

Если антибиотик назначаются перорально, запивать их важно только теплой кипяченой водой. С помощью чая и соков этого лучше не делать.

Во время приема антибиотиков стоит также есть меньше жирной пищи и не увлекаться острыми приправами. А вот жидкости нужно пить как можно больше во время всего курса лечения.

Следите за своими ощущениями

Антибиотики - это лекарство, которые очень часто дают аллергию. Одна из наиболее распространенных жалоб от пациентов, принимающих антибиотики, - это проблемы с желудочно-кишечным трактом: тошнота, рвота и диарея.

Если после приема этих лекарств человек чувствует неприятные ощущения, то нужно срочно прекратить принимать препарат.

Проходите полный курс лечения

При острой неосложненной инфекции он обычно занимает пять-семь дней. Не нужно бросать прием назначенного препарата просто потому, что стало лучше: исчезновение симптомов - не всегда показатель того, что инфекция полностью уничтожена.

Но и растягивать курс лечения без необходимости - лишнее: по словам врачей, при длительном применении антибиотики могут не только перестать помогать в дальнейшем, но и ухудшить работу иммунной системы.

Сдавайте кровь

Эффективность противомикробной терапии определяется на третий день. Это не значит, что к этому времени наступает выздоровление, но положительная динамика должна быть. Если ее нет, врач может заменить антибиотик на другой. Однако в тяжелых случаях и при хронических заболеваниях лечение может быть продлено до двух недель и более.

К примеру, внутриклеточные инфекции быстро не лечатся. Самые длительные антибактериальные курсы применяются при туберкулезе, болезни Лайма и микобактериозах и могут занимать не один год.

Чтобы не посадить печень и не нанести еще больший вред здоровью, следует сдавать биохимический анализ крови: если показатели АЛТ и АСТ в норме, значит, печень справляется.

Источник: asiaplustj.info