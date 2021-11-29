Солнечное затмение и Новолуние. Гороскоп с 29 ноября по 5 декабря

Яркими событиями недели станут полное Солнечное затмение и Новолуние, которые состоится в субботу 4 декабря в зодиакальном созвездии Стрелец. Полная фаза затмения придётся на 10 часов 33 минуты московского времени (13 часов 33 минуты бишкекского времени). Наблюдать его можно будет в Антарктиде. Несмотря на то, что н Евразийском континенте наблюдение за затмением будет недоступно, его влияние следует учитывать при построении планов на эту неделю. Это время избавления от неудавшихся планов, особенно связанных с карьерой и собственным бизнесом, разочарований и обид, вредных привычек, дабы не тратить энергию на выяснение отношений. Воздержитесь от споров, начала тяжб, конфликтов. Неподходящее время для старта новых дел, открытия своего бизнеса, заключения важных договоров, переездов. Масштабные планы, возникшие в день затмения, могут быть оторваны от действительности, ввиду завышенных ожиданий. Берегите поясницу и печень. Полное Солнечное затмение завершает коридор затмений.

Овен – сложится разговор с руководством и влиятельными людьми, который закроет сложную страницу во взаимодействии, создав условия для получения важных решений и документов. При поддержке близких людей и благодаря подсказкам интуиции, вы сможете предпринять нужные шаги в финансовой сфере, разобравшись с долгами и получив дополнительные доходы. Спутать планы могут полученные известия, подтолкнув вас к поездкам, переменам в учёбе, что в конечном итоге отдалит от желаемой цели. Будьте аккуратнее во время повседневных поездок. Повышается риск происшествий.

Телец – порадуют новости издалека. Приятными событиями поделятся родственники, будут получены хорошие отзывы о вашей работе, а заявки поданные на участие в конкурсах или обучение принесут положительное решение. Удастся отправиться в долгожданную дальнюю поездку, либо встретить дорогих сердцу гостей. Признание в любви станет полной неожиданностью и вернёт гармонию в личную жизнь. Лишь инвестиции, покупки и оформление кредитов способны создать немало проблем.

Близнецы – с появлением дополнительной работы казна наполнится и удастся совершить первые приобретения к новогоднему празднику. Руководство окажется благосклоннее обычного, а потому без длительного ожидания и переделок удастся пописать нужные бумаги, получить документы. А вот безобидные на первый взгляд споры с деловыми партнёрами и некоторыми домочадцами могут перерасти в эмоционально напряжённые конфликты. Сумейте вовремя остановить обмен колкостями, пока есть что спасать.

Рак – полезно убрать рамки формальностей в деловом общении, устроив встречи без галстуков. Сняв маски официоза, удастся прийти к понимаю, решив спорные вопросы, мешающие сотрудничеству. Доверительные отношения с домочадцами удастся выстроить после проведённого досуга вне дома, поскольку всем порядком надоело однообразие жизни. Для будущей второй половинке самое время устроить свидание, отметив начало зимы. Игнорируя отдых и всецело посвящая время работе, вы как следует не отдохнёте, испортив не только работу, но и здоровье.

Лев – до новогодних торжеств около месяца и у вас ещё есть возможность существенно пополнить казну благодаря основной и дополнительной работе. Пока есть возможность, рассматривайте разные варианты, позволяющие увеличить доходы. Работа окажется несложной, а оплата достойной. Удастся кое-что отремонтировать или обновить в доме. От участия в вечеринках и прочих развлекательных мероприятиях воздержитесь. Истратив время впустую, вы ещё и рискуете испортить отношения, как с коллегами, так и любимым человеком.

Дева – в обыденную жизнь ворвётся романтика, закружив в вальсе чувств и позитивных эмоций. Появится шанс встретить свою любовь, а если отношения уже созданы, появится повод устроить романтический ужин. Общение с друзьями и родственниками пройдёт на позитивной ноте, что вдохновит на новые победы в делах и творчестве. Продуктивно пройдут деловые встречи. И только руководство может не разделить вашего оптимизма, разразившись критикой. Для решения сложных вопросов лучше выбрать другую неделю.

Весы – домочадцы порадуют своими успехами, а также поделятся идеями по преобразованиям в доме и проведению новогодних праздников. Возникшие планы потребуют финансирования, но вы справитесь и с этой задачей, заработав денег для необходимых покупок. Поездки могут проходить суетливо, а деловое общение, особенно в соцсетях, отнимет много времени. Не увлекайтесь словесными баталиями и будьте аккуратнее на дорогах. От катания на лыжах и коньках пока лучше воздержаться.

Скорпион – возникшие идеи потребуют изменения в планах, но не отступайте под натиском сомнений. Проявляя инициативу при организации деловых встреч, вечеринок и свиданий, вы сумеете достичь желаемых целей. Организацию новогодних вечеринок также предстоит взять в свои руки. Уже через месяц, когда наступит время торжеств, все приятно удивятся оригинальной программой новогоднего вечера. С финансовыми операциями и покупками следует проявить бдительность. Повышается риск растрат и потерь.

Стрелец – спокойное течение жизни позволит восполнить силы, поправить здоровье, заняться красотой и шопингом в преддверии новогодних корпоративов. Полученные доходы позволят осуществить задуманное. Приятно удивит подарок и забот любимого человека. Нарушить гармонию могут споры, возникшие из-за пустякового повода. Нарастающий накал эмоций способен разрушить работающее не первый день деловое сотрудничество и усложнить отношения в доме. Целесообразно остановить спор в самом начале.

Козерог – рутинная работа может утомлять, а потому внесите больше творчества и креатива в привычные дела. Общение с коллегами, друзьями и деловыми партнёрами даст много свежих идей, которые пригодятся уже сейчас. Переключаясь с работы на активный отдых, вы не только предотвратите эмоциональное выгорание и ухудшение самочувствие, но и обретёт новых знакомых, лучше узнаете любимого человека, даже если общаетесь годами. Поездки и новые хобби создадут яркие эмоции.

Водолей – подвернётся удобный момент для общения с влиятельными людьми, найдётся время для посещения различных инстанций, что позволит избавиться от давних проблем, продвинуться в ближайшее время по карьерной лестнице и получить документы. Радостными событиями и своими планами не спешите делиться с коллегами и знакомыми. Вы можете столкнуться с неприкрытой завистью, которая проявится в критике ваших действий и созданию искусственных преград.

Рыбы – деловые и дружеские встречи, поездки и свидания будут сменять друг друга, наполняя жизнь позитивными эмоциями и приближая реализацию задуманного. Объявятся знакомые люди, находящиеся за рубежом, что позволит не только возобновить общение, но и создать проект, который вас объединит. Возможны успехи в учёбе и развитии. Общение с руководством и посещение различных инстанций может давать тщетные надежды на скорый успех, но реальность жизни окажется иной.

Астролог Андрей Рязанцев