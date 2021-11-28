Айбек Джунушалиев встретился с Сангаджи Тарбаевым и другими депутатами РФ

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял делегацию наблюдателей от Государственной думы Российской Федерации председателем Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым, депутатом фракции ЛДПР, членом Комиссии Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Василием Власовым и главным советником аппарата Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Анастасией Сиговой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Гости столицы поделились с мэром своими впечатлениями и выводами от прошедших выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, высоко оценили их организацию на территории Бишкека со стороны Кабинета Министров и мэрии.

В свою очередь Айбек Джунушалиев поблагодарил депутатов Государственной думы РФ за участие в выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в качестве международных наблюдателей и за высокую оценку организации и прозрачности выборного процесса.