Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.00 - 96.50

Айбек Джунушалиев встретился с Сангаджи Тарбаевым и другими депутатами РФ

189  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял делегацию наблюдателей от Государственной думы Российской Федерации председателем Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым, депутатом фракции ЛДПР, членом Комиссии Государственной Думы по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Василием Власовым и главным советником аппарата Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Анастасией Сиговой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Гости столицы поделились с мэром своими впечатлениями и выводами от прошедших выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, высоко оценили их организацию на территории Бишкека со стороны Кабинета Министров и мэрии.

В свою очередь Айбек Джунушалиев поблагодарил депутатов Государственной думы РФ за участие в выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в качестве международных наблюдателей и за высокую оценку организации и прозрачности выборного процесса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410037
Теги:
выборы, Россия, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  