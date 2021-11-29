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Токио выплатит гражданам 15,8 миллиарда долларов из-за COVID-19

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- Алина Мамаева
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Власти Токио решили выделить 1,8 триллиона иен (около 15,8 миллиарда долларов) на помощь населению в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что правительство Японии внесло указанные выплаты в проект государственного бюджета на 2022 финансовый год. В рамках помощи по 174 доллара получат все жители, у которые есть удостоверение личности в виде пластиковой карты.

При этом условием для получения денег станет согласие гражданина использовать эти карты в качестве медицинской страховки, также их необходимо привязать к счету в банке. Таким образом власти хотят повысить популярность единых карточек идентификации личности. На данный момент ими пользуются только 39 процентов японцев.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ заявил, что заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался из-за постоянных мутаций. Помимо этого, число заражений могло снизиться благодаря высоким показателям вакцинации в стране и соблюдению мер по защите от инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/410047
Теги:
Япония, коронавирус, мировая пресса
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