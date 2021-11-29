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ПРООН поддержала открытие негосударственной экспертной организации

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- Айжан Мамбеталиева
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В учебно-инновационном криминалистическом комплексе имени Ганса Гросса при КГЮА состоялась церемония открытия негосударственной экспертной организации "Академ Эксперт". Кроме обучения студентов и повышения квалификации "Академ Эксперт" будет оказывать услуги экспертизы для заинтересованных юридических и физических лиц.

В центре будут получать знания студенты, проходить повышение квалификации специалисты, а так же предоставляться услуги для населения. В рамках действующих программ и проектов ПРООН по профилактике и предупреждению конфликтов и укреплению верховенства права была оказана техническая поддержка в виде закупки специального оборудования и комплекта офисной техники, необходимого для оказания качественных и беспристрастных экспертных услуг.

Особенность этого события заключается в том, что впервые в Кыргызстане экспертная организация будет осуществлять свою деятельность на базе университета, где получит возможность использовать всю материальную базу для осуществления экспертной деятельности, студенты КГЮА в свою очередь получат уникальную возможность для практико-ориентированного обучения совместно с ведущими экспертами.

"Мы, как ПРООН рады, что сегодня состоялось важное мероприятие для развития системы негосударственной судебно-экспертной отрасли. Наш вклад, в виде предоставленного компьютерного и специализированного оборудования для новообразованной экспертной организации послужит базой для предоставления объективных и доступных услуг для всей правовой системы Кыргызстана и граждан. Мы надеемся, что в будущем независимая судебная экспертиза будет только развиваться, пополняться современными видами экспертиз и служить значимым ресурсом для обеспечения прав и свобод гражданина" - пояснил специалист проекта Программы Развити ООН в КР Артур Букалаев.

Техническая поддержка оказана в рамках проекта "Повышение устойчивости к насильственному экстремизму в Азии" (STRIVE Asia, Совместное партнерство ЕС-ООН).

Как отметили сотрудники КГЮА, более 70-80 процентов выпускников по специальности судебная экспертиза – девушки. По окончанию они владеют навыками проведения семи видов экспертиз, а в Бишкеке самой востребованной является экспертиза по дорожно-транспортным происшествиям.

Негосударственная экспертная организация создана с целью обеспечения граждан альтернативным видом получения независимого экспертного заключения за короткий промежуток времени, что в свою очередь вносит вклад в развитие системы правосудия и обеспечивает эффективную защиту прав граждан.


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URL: https://www.vb.kg/410056
Теги:
образование, экспертиза, ПРООН
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