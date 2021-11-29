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Садыр Жапаров проголосовал за Равшана Жээнбекова

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров проголосовал за Равшана Жээнбекова на выборах по одномандатному избирательному округу. Бюллетень главы государства сфотографировали, когда Жапаров опускал его в автоматическую считывающую урну.

Внимание на эту деталь обратил редактор веб-сайта Eurasianet по Центральной Азии Питер Леонард. В своем Twitter он написал, что "это могло быть (а могло и не быть) преднамеренным разоблачением для прессы"

Напомним, Равшан Жээнбеков сейчас находится в СИЗО-1 по делу о кой-ташских событиях 2019 года. Политик баллотировался по Ленинскому одномандатному округу и шел первым в списке кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/410060
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2021, Садыр Жапаров
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