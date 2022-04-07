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"Требование времени". В КР дети теперь будут посещать школу с 6 лет

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 сентября школы в Кыргызстане переходят на 12-летнее обучение. Для чего это делается редакции vb.kg пояснил помощник министра образования Ильгиз Султан.

По его словам, во всех странах мира школьники обучаются 12 лет.

"В нашей стране ребенок будет посещать школу с 6 лет, где не будет нулевого класса. Дети сразу будут зачислены в первый класс. Некоторые родители беспокоятся, что ребенок будет обучаться 12 лет. Но ребенок ничего не теряет так как он закончит школу в 17 лет. Стоит отметить, что в 136 странах мира школьники обучаются по 12-летней программе.

Выпускникам школ, которые обучались по 11 летней школьной программе, при поступлении в зарубежные ВУЗы приходиться учиться еще один год. Теперь обучившись 12 лет, ученик может беспрепятственно поступить в иностранное учебное заведение, - отметил Ильгиз Султан.


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URL: https://www.vb.kg/410062
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
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