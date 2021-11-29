Жаныш Курбанов назначен мэром города Нарын

Президент Садыр Жапаров назначил мэра Нарына, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Президент подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Курбанов Жаныш Абдухалилович назначен мэром города Нарын Нарынской области.

Напомним, 22 октября городской кенеш Нарына провел выборы мэра и избрал новым градоначальником Арслана Сталбек уулу. Однако, ЦИК 25 октября отменила итоги выборов.