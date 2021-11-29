Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

Новый очаг COVID-19 обнаружили в Китае на границе с Россией

140  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В воскресенье в Китае был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 - в городском округе Хулунбуире северного автономного района КНР Внутренняя Монголия и один - в юго-западной провинции Юньнань, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

На территории Хулунбуира находится пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия-Забайкальск, играющий важную роль в региональном сотрудничестве двух стран и российско-китайском торговом обмене.

В минувшие выходные власти Хулунбуира ввели жесткие меры ограничений: жителям запрещено покидать город, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки и развлекательные заведения, рестораны, ограничено проведение массовых мероприятий.

Ранее эпицентром распространения вируса внутри страны являлся город Далянь северо-восточной провинции Ляонин, где рост числа заболеваний с середины ноября удалось предотвратить, благодаря мерам локдауа.

Всего в материковом Китае за время пандемии зарегистрировано 98 тысяч 672 случая заражения коронавирусом, 4 тысячи 636 летальных исходов. Полностью излечились и выписаны из лечебных учреждений 93 тысячи 249 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410064
Теги:
Китай, коронавирус, COVID-19, COVID, мировая пресса
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  