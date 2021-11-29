Состоится ли митинг политических партий в Бишкеке?

Вчера на брифинге политической партий "Азаттык" было заявлено о том, что члены политобъединения выйдут на мирный митинг в связи с недовольством результатами выборов, но время и место было не указано.

Сегодня нашей редакции VB.KG представитель партии сообщил, что сегодня состоится заседание за закрытыми дверями, на котором решится этот вопрос.

Также стало известно, что возможно сегодня выйдут на митинг представители "Ата Мекена".

Напомним, вчера ночью лидеры партий "Ата Мекен", "Реформа", "Социал-демократы", "Азаттык", "Улуттар Биримдиги" объединились и потребовали провести перевыборы.